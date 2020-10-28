Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле территории Тертерского района Азербайджана, расположенного у зоны боевых действий в Карабахе, передает РИА Новости.
По данным азербайджанской стороны, обстрел произошел в среду в 6:30 утра по Москве. О жертвах и разрушениях не сообщается.
В понедельник вступило в силу уже третье за октябрь перемирие между Арменией и Азербайджаном в нагорном Карабахе, его на этот раз попытался организовать президент США Дональд Трамп. Уже на следующий день 27 октября премьер-министр Армении Пашинян заявил, в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео ,что договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе нарушена Азербайджаном. Трамп заявил, что разочарован срывом достигнутых соглашений о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.
Предыдущие два перемирия от 10 и 18 октября пытались организовать в Москве.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- ЕС ожидает нехватки вакцины от коронавируса
- Иммунолог назвал причины неуязвимости к COVID-19
- Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт
- В Азербайджане назвали основную причину срыва переговоров по Карабаху
- ВОЗ объявила о рекордном росте заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru