Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле территории Тертерского района Азербайджана, расположенного у зоны боевых действий в Карабахе, передает РИА Новости.

По данным азербайджанской стороны, обстрел произошел в среду в 6:30 утра по Москве. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В понедельник вступило в силу уже третье за октябрь перемирие между Арменией и Азербайджаном в нагорном Карабахе, его на этот раз попытался организовать президент США Дональд Трамп. Уже на следующий день 27 октября премьер-министр Армении Пашинян заявил, в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео ,что договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе нарушена Азербайджаном. Трамп заявил, что разочарован срывом достигнутых соглашений о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.

Предыдущие два перемирия от 10 и 18 октября пытались организовать в Москве.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

