Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле окрестностей города Шуша вооруженными силами Армении, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА Новости.
Отмечается, что накануне обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг, а 13 августа обстрелу подверглись позиции армии в ряде населенных пунктах и в окрестностях Шуша.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном и будет ждать предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
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