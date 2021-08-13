Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле окрестностей города Шуша вооруженными силами Армении, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что накануне обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг, а 13 августа обстрелу подверглись позиции армии в ряде населенных пунктах и в окрестностях Шуша.

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Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном и будет ждать предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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