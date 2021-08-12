Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном

Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном и будет ждать предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

По его словам, Армения готова возобновить работу трехсторонней комиссии Армении, России и Азербайджана для налаживания коммуникации. что будет способствовать разрешению нагорнокарабахского конфликта.

Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении

В Азербайджане говорят о готовности к миру с Арменией после возврата «оккупированных территорий», заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» азербайджанский политолог Натиг Джафарли.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
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