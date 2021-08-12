Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном

Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном и будет ждать предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

По его словам, Армения готова возобновить работу трехсторонней комиссии Армении, России и Азербайджана для налаживания коммуникации. что будет способствовать разрешению нагорнокарабахского конфликта.