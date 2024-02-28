Азербайджан начал опреснять Каспийское море из-за дефицита воды

По его словам, опреснение морской воды проводится для последующего использования в технических целях - в промышленности и декоративном озеленении.

Воду из Каспийского моря начали очищать 18 февраля, в процессе принимают участие 14 зарубежных компаний, уточнил Микаилов.

Ранее эндокринолог Вероника Зайцева рассказала о рисках проглатывания морской воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

