Азербайджан начал опреснять Каспийское море из-за дефицита воды
Азербайджан приступил к опреснению воды из Каспийского моря из-за дефицита воды. Об этом заявил председатель государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов, его заявление приводит местное агентство Trend.
По его словам, опреснение морской воды проводится для последующего использования в технических целях - в промышленности и декоративном озеленении.
Воду из Каспийского моря начали очищать 18 февраля, в процессе принимают участие 14 зарубежных компаний, уточнил Микаилов.
Ранее эндокринолог Вероника Зайцева рассказала о рисках проглатывания морской воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru