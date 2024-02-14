Гольфстрим утекает в небытие: «Смерть» течения приведет к катастрофе в Европе

В ближайшие 25 лет с вероятностью в 50% на планете произойдет перестройка течений, которая приведет к резкому изменению климата в некоторых европейских странах, части Северной Америки и даже в России. Такой оценкой поделился с НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Климатологи утверждают, что глобальное потепление может привести к ледяному коллапсу в Европе. По мнению ученых из Утрехтского университета, климатические изменения в ближайшем будущем могут привести к значительному похолоданию в Европе, части Азии и Северной Америки. Причиной морозного коллапса может стать остановка Гольфстрима.