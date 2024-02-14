Гольфстрим утекает в небытие: «Смерть» течения приведет к катастрофе в Европе

В случае перестройки течений часть Европы, Северной Америки и России будет вынуждена покинуть свои города, рассказал в эфире НСН Алексей Карнаухов.

В ближайшие 25 лет с вероятностью в 50% на планете произойдет перестройка течений, которая приведет к резкому изменению климата в некоторых европейских странах, части Северной Америки и даже в России. Такой оценкой поделился с НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Климатологи утверждают, что глобальное потепление может привести к ледяному коллапсу в Европе. По мнению ученых из Утрехтского университета, климатические изменения в ближайшем будущем могут привести к значительному похолоданию в Европе, части Азии и Северной Америки. Причиной морозного коллапса может стать остановка Гольфстрима.

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«По моим оценкам, вероятность того, что это может произойти в ближайшие 25 лет – 50%. Близка к ста процентам вероятность, что это случится до конца века при условии сохранения темпов глобального потепления. Сейчас идет резкий рост скорости сброса пресной воды из Гренландии в Северную Атлантику. Прежде всего, «распресняется» то самое Лабрадорское течение. Почему оно не течет на север? Потому что его воды сегодня тяжелее Гольфстрима, и Лабрадорское течение как бы подныривает под Гольфстрим, выныривает в районе Азорских островов, и превращается, смешиваясь с водами Гольфстрима, в холодное Канарское течение. Когда количество пресной воды в Лабрадорском течении превысит некий критический уровень, соответственно, Лабрадорское течение не сможет подныривать под Гольфстрим и оттеснит его на юг, поэтому Гольфстрим развернется на юг, а Лабрадорскому течению некуда будет деваться кроме как течь на север. И вместо того, чтобы обогревать Европу, ее будет охлаждать», - сказал Карнаухов.

По его оценке, подобный сценарий может привести к катастрофическим последствиям, в том числе в России.

«В прошлом аномалии происходили в течение до двух лет, и это приводило к тому, что температуры резко менялись. Это может иметь катастрофический характер. Не такой, как в фильме «Послезавтра», но один-два года – тоже небольшой срок. За это время невозможно адаптироваться к этим изменениям. Это фактически массовая эвакуация как минимум половины европейского континента, части североамериканского, и России, кстати тоже. Мурманск, Петербург, Архангельск – все они попадают в зону аномалии», - добавил ученый.

Ранее европейские ученые допустили, что 2024 год может стать самым жарким в истории планеты. Их заявление приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin
ТЕГИ:КлиматГлобальное Потепление

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