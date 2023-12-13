Азербайджан и Армения обменялись задержанными военнослужащими

Баку и Ереван обменялись задержанными в разные периоды военнослужащими, сообщила пресс-служба Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.

Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными

В сообщении говорится, что обмен был осуществлён на участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе.

«В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями армянской стороне были переданы 32 военнослужащих. В свою очередь армянская сторона передала двоих азербайджанских военных», - уточнили в азербайджанском ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности Еревана обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех», отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
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