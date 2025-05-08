«Мгновения весны»: Фото победного мая 1945 ожили под песню в исполнении Агутина
Спецпроект «Мгновения весны» представила к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне команда life.ru. Она подарила вторую жизнь уникальным архивным фотографиям мая 1945 года. Искусственный интеллект «оживил» моменты, запечатленные на снимках того времени.
Звукорядом собранного редакцией видеоролика стала «Песня о далёкой Родине», которую Леонид Агутин исполнил специально к юбилею победы. Причём изначально «ожившие» с помощью нейросетей снимки появились на медиафасадах по всей России. Видео под песню было решено сделать после положительной реакции миллионов людей.
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов назвал проект разговором об исторической памяти новым языком. Как отметила главный редактор LIFE Марина Фещенко, «Мгновения весны» напоминают о том, что объединяет жителей России сквозь десятилетия: любовь, семья, вера в лучшее. Проект поддержал фонд «Защитники Отечества».
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