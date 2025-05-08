Российские средства ПВО за сутки сбили 182 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за сутки сбили 182 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что также были уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойная управляемая ракета «Нептун».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 56 360 беспилотника», - добавили в министерстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаками украинских беспилотников на российские регионы Киев продолжает демонстрировать отказ от мирного урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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