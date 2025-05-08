Верховная рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых

Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

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Отмечается, что документ поддержали 338 парламентариев, против не высказался никто.

«Рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной. За основу и в целом», - написал он.

Ранее в Белом доме заявили, что подписанное США и Украиной соглашение охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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