Верховная рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых
Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что документ поддержали 338 парламентариев, против не высказался никто.
«Рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной. За основу и в целом», - написал он.
Ранее в Белом доме заявили, что подписанное США и Украиной соглашение охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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