Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными

Администрации президентов Армении и Азербайджана сообщили о договоренности об обмене пленными. Совместное заявление сторон опубликовало агентство «АзерТАдж».

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Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, взятых в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения отпустила двух граждан Азербайджана.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности Еревана обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех». С 2020 года в страну вернулись более 100 военнослужащих

Ранее Пашинян заявил, что в школах Азербайджана Армению стали называть Западным Азербайджаном, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Никол ПашинянПленныеАзербайджанАрмения

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