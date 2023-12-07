Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными
Администрации президентов Армении и Азербайджана сообщили о договоренности об обмене пленными. Совместное заявление сторон опубликовало агентство «АзерТАдж».
Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, взятых в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения отпустила двух граждан Азербайджана.
В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности Еревана обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех». С 2020 года в страну вернулись более 100 военнослужащих
Ранее Пашинян заявил, что в школах Азербайджана Армению стали называть Западным Азербайджаном, отмечает «Радиоточка НСН».
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