АТОР: Отмена рейсов из Турции в РФ затронет более 15 тысяч человек

В организации указали, что возникшую проблему туроператоры решают в экстренном режиме. В частности, одних туристов разместят в турецких отелях, другие - пересадят на другие рейсы.

«В настоящий момент в Анталье в отелях с питанием размещены более полутора тысяч человек с отмененных рейсов в РФ, вопрос с размещением в Даламане решается», - говорится в сообщении.

Также в АТОР, со ссылкой на туроператоров, заявили, что находящимся в Турции туристам продлят проживание в отелях.

Ранее российский генконсул в Анталье Сергей Ветрик заявил, что Turkish Airlines размещает пассажиров с отменёнными рейсами в гостиницы, сообщает RT.

