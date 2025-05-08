АТОР: Отмена рейсов из Турции в РФ затронет более 15 тысяч человек
Отмена рейсов из Турции в РФ, о которых объявили авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines, затронет более 15 тысяч человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В организации указали, что возникшую проблему туроператоры решают в экстренном режиме. В частности, одних туристов разместят в турецких отелях, другие - пересадят на другие рейсы.
«В настоящий момент в Анталье в отелях с питанием размещены более полутора тысяч человек с отмененных рейсов в РФ, вопрос с размещением в Даламане решается», - говорится в сообщении.
Также в АТОР, со ссылкой на туроператоров, заявили, что находящимся в Турции туристам продлят проживание в отелях.
Ранее российский генконсул в Анталье Сергей Ветрик заявил, что Turkish Airlines размещает пассажиров с отменёнными рейсами в гостиницы, сообщает RT.
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