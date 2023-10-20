Axios: США поставят Израилю предназначенные для Украины боеприпасы

Соединенные Штаты планируют отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, ранее предназначенных для Украины, утверждает издание Axios.

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Речь идет о снарядах из резервов США. Склады расположены на территории Израиля в рамках соглашения между Вашингтоном и Иерусалимом.

По информации газеты Politico, сотрудникам Пентагона поручено проверить резервы боеприпасов для их передачи Израилю.

Президент США Джо Байден на фоне эскалации в секторе Газа намерен обратиться к Конгрессу с просьбой выделить $100 миллиардов на помощь Израилю и Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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