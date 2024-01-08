Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ответил отказом на предложение главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху выдать зарплату палестинским рабочим. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник.

Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

Нетаньяху предложил ОАЭ расплатиться с палестинскими рабочими, которым запретили въезд в Израиль. Аль Нахайян с сарказмом призвал обратиться с такой просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому, утверждает СМИ.

Президент ОАЭ отметил, что Зеленский получает много денег от других стран и смог бы помочь главе израильского правительства.

По данным The Times of Israel, руководство страны ведет переговоры с Конго о переселении тысяч жителей сектора Газа. Собеседник издания заявил, что африканская страна ответила согласием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПалестинаНетаньяхуИзраиль

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