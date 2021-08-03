Axios: Байден созовет онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом

Американский президент Джо Байден организует в сентябре текущего года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом и будущими эпидемиями, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

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Мероприятие должно активизировать усилия стран в распределении вакцин от COVID-19 и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением разновидности коронавируса под названием «дельта».

Тем временем, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.

Уже можно исключить вариант вспышки коронавируса на рынке морепродуктов, существует ряд доказательств того, что вирус возник в Уханьском институте вирусологии, после чего произошла утечка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДжо Байден
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