Премьер Израиля Нетаньяху заявил о продлении операции против ХАМАС в Рафахе

«Армия продолжит действовать на всей территории сектора Газа, включая Рафах - последний оплот ХАМАС», - подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что его страна намерена дать отпор всем врагам и на ливано-израильской границе, где продолжается эскалация с участием вооруженных формирований проиранской шиитской организации «Хезболлах».

Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

