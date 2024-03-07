Премьер Израиля Нетаньяху заявил о продлении операции против ХАМАС в Рафахе

Военная операция Армии обороны еврейского государства против ХАМАС будет распространена и на палестинский город Рафах на границе с Египтом. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов, передает ТАСС.

В ООН заявили, что Израиль устроил «бойню» в Газе

«Армия продолжит действовать на всей территории сектора Газа, включая Рафах - последний оплот ХАМАС», - подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что его страна намерена дать отпор всем врагам и на ливано-израильской границе, где продолжается эскалация с участием вооруженных формирований проиранской шиитской организации «Хезболлах».

Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ХамасЛиванСектор ГазаВоенная ОперацияИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры