Премьер Израиля Нетаньяху заявил о продлении операции против ХАМАС в Рафахе
Военная операция Армии обороны еврейского государства против ХАМАС будет распространена и на палестинский город Рафах на границе с Египтом. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов, передает ТАСС.
«Армия продолжит действовать на всей территории сектора Газа, включая Рафах - последний оплот ХАМАС», - подчеркнул глава правительства.
Он также отметил, что его страна намерена дать отпор всем врагам и на ливано-израильской границе, где продолжается эскалация с участием вооруженных формирований проиранской шиитской организации «Хезболлах».
Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru