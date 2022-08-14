Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили убийством

Это произошло после того, как она в Twitter поддержала раненного в результате нападения писателя Салмана Рушди. Писательница написала: «Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке» и получила комментарий: «Не переживай. Ты — следующая».

Роулинг получила угрозы от экстремиста, который симпатизирует подозреваемому в покушении на автора книги «Сатанинские стихи». 12 августа на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Он получил как минимум два ранения ножом.

Роман Рушди «Сатанинские стихи» (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским.

Мужчину, который напал на британского писателя Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени.

