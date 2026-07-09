Россияне стали чаще читать книги про сохранение капитала

Уточняется, что также на 42% вырос спрос на книги о трейдинге. Вместе с тем интерес к литературе по общей экономической теории и лидерству остался стабильным или постепенно снижался.

Чаще всего читатели отдавали предпочтение таким произведениям, как «Искусство трейдинга: Практические рекомендации для трейдеров с опытом», «Психология трейдинга: Инструменты и методы принятия решений», «Трейдинг: Первые шаги», а также «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах», «Деньги без дураков: Почему инвестировать сложнее, чем кажется, и как это делать правильно», «Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке».

При этом интерес к литературе по риск-менеджменту за полгода, напротив, снизился примерно на 21%. Также на 47% сократился интерес к экономической литературе.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что желающим почитать книги о финансах следует вспомнить о русской классике - «Ревизоре» и «Мертвых душах» Николая Гоголя, а также «Вишневом саде» Антона Чехова, напоминает «Радиоточка НСН».

