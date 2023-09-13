Автобусам и мотоциклам с российскими номерами разрешили въезд в Эстонию
Представитель налогово-таможенного департамента Эстонии Антс Кутти заявил, что запрет на въезд в страну транспорта с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, сообщает РИА Новости.
По его словам, что транспорт, рассчитанный на десять и более пассажиров, а также рейсовые автобусы, могут спокойно пересекать границу, равно как транспорт с дипломатическими номерами и мотоциклы.
«В единичных случаях пересечение границы будет доступно пожарным машинам», - указал Кутти.
Он добавил, что эстонские пограничники предложат водителям транспорта с российскими номерами либо вернуться на машине в Россию, либо пересечь границу без автомобиля.
Ранее власти Финляндии заявили, что в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии, конфискация машин их владельцам не грозит, въезд в страну разрешён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru