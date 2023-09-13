Автобусам и мотоциклам с российскими номерами разрешили въезд в Эстонию

По его словам, что транспорт, рассчитанный на десять и более пассажиров, а также рейсовые автобусы, могут спокойно пересекать границу, равно как транспорт с дипломатическими номерами и мотоциклы.

«В единичных случаях пересечение границы будет доступно пожарным машинам», - указал Кутти.

Он добавил, что эстонские пограничники предложат водителям транспорта с российскими номерами либо вернуться на машине в Россию, либо пересечь границу без автомобиля.

Ранее власти Финляндии заявили, что в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии, конфискация машин их владельцам не грозит, въезд в страну разрешён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

