Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Австрия поддерживает этот проект, так как считает его важным для энергетической безопасности Европы.