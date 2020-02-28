Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Австрия поддерживает этот проект, так как считает его важным для энергетической безопасности Европы.
Йоханнес Айгнер выразил надежду, что, несмотря на санкции США, строительство газопровода будет завершено, передает RT.
Ранее сообщалось, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», сменила маршрут. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, по какому пути «Академик Черский» доберется до газопровода «Северный поток-2».
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