Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Австрия поддерживает этот проект, так как считает его важным для энергетической безопасности Европы.

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Йоханнес Айгнер выразил надежду, что, несмотря на санкции США, строительство газопровода будет завершено, передает RT.

Ранее сообщалось, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», сменила маршрут. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, по какому пути «Академик Черский» доберется до газопровода «Северный поток-2».

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ФОТО: pixabay.com
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