Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника российского генконсульства в Зальцбурге. Об этом сообщает австрийский МИД.

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По данным ведомства, дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», пишет RT. В связи с этим сотрудников российских диппредставительств объявили персонами нон грата, отмечает Ura.ru.

«Указанные сотрудники посольства России в Вене и сотрудник генерального консульства России в Зальцбурге должны покинуть федеральную территорию не позднее 12 апреля 2022 года», — цитирует ТАСС заявление австрийского МИД.

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ФОТО: pixabay.com
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