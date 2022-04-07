Австрия вышлет четырех российских дипломатов

По данным ведомства, дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», пишет RT. В связи с этим сотрудников российских диппредставительств объявили персонами нон грата, отмечает Ura.ru.

«Указанные сотрудники посольства России в Вене и сотрудник генерального консульства России в Зальцбурге должны покинуть федеральную территорию не позднее 12 апреля 2022 года», — цитирует ТАСС заявление австрийского МИД.

