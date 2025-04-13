Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины

Беженцы из Украины в Австрии, в отличие от других вынужденных переселенцев, получают все необходимые льготы сразу, что становится поводом для манипуляций, сообщает Exxpress со ссылкой на министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудии Плакольм.

«Пусть едут домой!»: В Германии снизят пособия для украинских беженцев до минимума

В австрийском Зальцбурге регистрируется все больше многодетных семей из украинского Закарпатья, которое не затронуто конфликтом. При этом данные семьи получают право на все социальные льготы в Австрии, включая семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и социальное страхование, пишет издание.

Члены этих семей не говорят ни на украинском, ни на русском языке, но имеют новые украинские паспорта.

Тем временем, в Великобритании беженцы из Украины испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаБеженцы Из УкраиныАвстрия

Горячие новости

Все новости

партнеры