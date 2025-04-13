Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины
Беженцы из Украины в Австрии, в отличие от других вынужденных переселенцев, получают все необходимые льготы сразу, что становится поводом для манипуляций, сообщает Exxpress со ссылкой на министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудии Плакольм.
В австрийском Зальцбурге регистрируется все больше многодетных семей из украинского Закарпатья, которое не затронуто конфликтом. При этом данные семьи получают право на все социальные льготы в Австрии, включая семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и социальное страхование, пишет издание.
Члены этих семей не говорят ни на украинском, ни на русском языке, но имеют новые украинские паспорта.
Тем временем, в Великобритании беженцы из Украины испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru