Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины

В австрийском Зальцбурге регистрируется все больше многодетных семей из украинского Закарпатья, которое не затронуто конфликтом. При этом данные семьи получают право на все социальные льготы в Австрии, включая семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и социальное страхование, пишет издание.

Члены этих семей не говорят ни на украинском, ни на русском языке, но имеют новые украинские паспорта.

Тем временем, в Великобритании беженцы из Украины испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

