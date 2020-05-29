Австрия откроет границы для туристов с середины июня

В частности, с 15 июня планируется открытие границы с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, позднее с Венгрией, Словакией и Чехией.

Отмечается, что с 29 мая в стране возобновят работу отели, бассейны и туристические объекты, также будет разрешено проведение массовых мероприятий не более 100 человек. При этом в общественных местах необходимо будет соблюдать строгие санитарные меры.

В настоящее время в Австрии начинается четвертый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.



