Австрия откроет границы для туристов с середины июня
Австрия намерена с середины июня открыть границы для туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.
В частности, с 15 июня планируется открытие границы с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, позднее с Венгрией, Словакией и Чехией.
Отмечается, что с 29 мая в стране возобновят работу отели, бассейны и туристические объекты, также будет разрешено проведение массовых мероприятий не более 100 человек. При этом в общественных местах необходимо будет соблюдать строгие санитарные меры.
В настоящее время в Австрии начинается четвертый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.
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