Делягин: Пандемия лишь подчеркнула колониальную суть российского капитализма

«Россия – не полноценная часть мирового капитализма. Россия – колония. Достаточно посмотреть на то, на каких условиях мы присоединились к ВТО в 2012 году, после чего у нас окончательно остановилось экономическое развитие. При таких условиях страны становятся колониями, а в колониях нормы капитализма проявляются в предельно извращённом, чудовищном виде», - сказал экономист.

Он привел примеры организации помощи населения в период пандемии за границей, чтобы подтвердить свою точку зрения.

«Например, руководитель Австрии выделил, не так давно, не имея ни бюджетного резерва, ни профицита бюджета, полмиллиарда евро на поддержку ресторанов и кафе, но не для того, чтобы поддержать их как бизнес, а для того, чтобы поддержать психологическую реабилитацию граждан. А в Китае, все люди, которые сидели на карантине и не имели источников дохода, получали от государства еду. Можем мы что-то подобное представить в России? Нет, не можем», - добавил Михаил Делягин.

Ранее первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН одобрил предложение Минэкономразвития о расширении господдержки, но признался, что далеко не все доживут до обещанной помощи.

«Это хорошая инициатива, но нет гарантий, что все 200 тысяч предприятий до 1 июля доживут. И для бюджета это будет непросто, потому что сейчас дефицит консолидированного бюджета примерно сравнялся с размером фонда национального благосостояния», - сказал экс-министр.

