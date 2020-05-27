Делягин: Пандемия лишь подчеркнула колониальную суть российского капитализма
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН рассказал о форме существования капитализма в России, сравнив российские меры поддержки населения во время пандемии с зарубежными.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что часть обеспеченных людей пытаются нажиться за счёт кризиса и пандемии, и обвинил в этом капитализм.
«Здесь надо сказать, что отдельной части, безусловно, есть некая выгода. Они находят возможность, такова сущность капитализма. Он всегда будет пытаться заработать, даже на беде и на войне. В этом ничего удивительного нет. А насколько все наживаются – я не уверен. Мне кажется, некоторые и проиграют», - сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН сообщил, что Россия не является полноценной частью мирового капитализма, а скорее колония.
«Россия – не полноценная часть мирового капитализма. Россия – колония. Достаточно посмотреть на то, на каких условиях мы присоединились к ВТО в 2012 году, после чего у нас окончательно остановилось экономическое развитие. При таких условиях страны становятся колониями, а в колониях нормы капитализма проявляются в предельно извращённом, чудовищном виде», - сказал экономист.
Он привел примеры организации помощи населения в период пандемии за границей, чтобы подтвердить свою точку зрения.
«Например, руководитель Австрии выделил, не так давно, не имея ни бюджетного резерва, ни профицита бюджета, полмиллиарда евро на поддержку ресторанов и кафе, но не для того, чтобы поддержать их как бизнес, а для того, чтобы поддержать психологическую реабилитацию граждан. А в Китае, все люди, которые сидели на карантине и не имели источников дохода, получали от государства еду. Можем мы что-то подобное представить в России? Нет, не можем», - добавил Михаил Делягин.
Ранее первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН одобрил предложение Минэкономразвития о расширении господдержки, но признался, что далеко не все доживут до обещанной помощи.
«Это хорошая инициатива, но нет гарантий, что все 200 тысяч предприятий до 1 июля доживут. И для бюджета это будет непросто, потому что сейчас дефицит консолидированного бюджета примерно сравнялся с размером фонда национального благосостояния», - сказал экс-министр.
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