Австрия будет судиться с Польшей за «Северный поток-2»
Австрийская компания OMV намерена судиться с польским антимонопольным регулятором UOKiK, который потребовал от нее разорвать контракт на финансирование проекта газопровода «Северный поток-2».
В пресс-службе отметили, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований. Когда именно будет подана жалоба, не уточняется.
Регулятор огласил свой вердикт в начале октября. Российский «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, его европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — на 61 миллион долларов.
Это решение также намерен оспорить «Газпром».
Эксперты рассказали ранее в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2». В частности директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что расширение санкций не выглядит опасным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- СМИ: глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области
- В России от гриппа привились более 48 млн человек
- Лукашенко обвинил главу белорусских католиков в желании разрушить Белоруссию
- Еще пять человек задержали в Татарстане по делу о нападении на отдел полиции
- Байден уверен в победе на президентских выборах в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru