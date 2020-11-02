Австрия будет судиться с Польшей за «Северный поток-2»

Регулятор огласил свой вердикт в начале октября. Российский «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, его европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — на 61 миллион долларов.

Это решение также намерен оспорить «Газпром».

Эксперты рассказали ранее в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2». В частности директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что расширение санкций не выглядит опасным.

