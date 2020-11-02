Австрия будет судиться с Польшей за «Северный поток-2»

Австрийская компания OMV намерена судиться с польским антимонопольным регулятором UOKiK, который потребовал от нее разорвать контракт на финансирование проекта газопровода «Северный поток-2».

В пресс-службе отметили, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований. Когда именно будет подана жалоба, не уточняется.

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Регулятор огласил свой вердикт в начале октября. Российский «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, его европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — на 61 миллион долларов.

Это решение также намерен оспорить «Газпром».

Эксперты рассказали ранее в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2». В частности директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что расширение санкций не выглядит опасным.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПольшаСеверный Поток-2Австрия
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