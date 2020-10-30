Украина собралась заработать на отсрочке ввода «Северного потока-2»
России придется заказывать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины для поставок газа в Европу в случае, если «Северный поток-2» не получится запустить в 2021 году. Об этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал в беседе с агентством Reuters.
Он рассказал, что «Газпром» уже этим летом обращался с просьбой об увеличении объемов прокачки, но не сообщил о точных цифрах.
В 2020 году российская компания уже забронировала 65 миллиардов кубометров. По оценкам Коболева, Киев заработает на этом порядка двух миллиардов долларов. Он полагает, в случае замедления строительства российского газопровода, России придется бронировать у «Нафтогаза» дополнительные объемы.
Администрация президента США Дональда Трампа, наряду с администрацией экс-президента Барака Обамы критиковали постройку «Северного потока-2», утверждая, что это увеличит влияние России в Европе.
Сенат США разрабатывает новый проект санкций, чтобы помешать строительству газопровода. В случае, если «Северный поток-2» будет построен к 2021 году, Россия сможет не платить налоги за транспортировку газа.
Ранее «Газпром» назвал факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока-2».
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