В мире

Австрийское правительство отправили в отставку

28 мая13:39

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает RT.

Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-канцлер Хартвиг Легер.

Как отмечает Газета.ру, новый канцлер будет избран в ходе внеочередных выборов, которые состоятся не раньше осени 2019 года.

Напомним, ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству.

Ранее завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН рассказал НСН, почему в австрийском скандале видны следы США.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:Австрия