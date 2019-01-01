В отставке вице-канцлера Австрии увидели происки американцев

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил в субботу о своей отстaвке после публикaции немецкихСМИ скaндaльной видеозaписи с его учaстием, которaя свидетельствует о возможных тaйных сделкaх в обход aвстрийской счетной пaлaты. Об этом со ссылкой нa источники в aвстрийских влaстях сообщило Aвстрийское aгентство печaти.

В эфире НСН заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер связал скандал вокруг вице-канцлера Штрахе с недавним визитом австрийского президента Ван дер Беллена в Сочи, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это очень здорово совпадает с посредническими усилиями Австрии по налаживанию диалога между Соединенными Штатами и нами, уже в целом ряде случаев. Первый раз мы это видели, когда была история с неожиданным визитом Путина на свадьбу Кнайсль (главы МИД Австрии – прим. НСН), когда через пару недель появился шпионский скандал о том, что якобы когда-то очень давно какой-то австрийский полковник был завербован. Но вылезло это все именно в связи с визитом Путина в Австрию и с активной посреднической ролью Кнайсль и Австрии в целом. Сейчас к нам приехал Ван дер Беллен, провел очень удачные переговоры. Было сказано о том, что Россия и Австрия готовы к посредническим усилиям по налаживанию диалога между США и Москвой, и опять возникает эта история», — отметил эксперт.

Владимир Швейцер добавил, что как специалист по Австрии может с уверенностью утверждать о том, что к австрийским внутренним делам история с отставкой вице-канцлера никакого отношения не имеет. Более того, собеседник НСН отверг грядущие выборы в Европарламент, как одно из объяснений скандала.

«Американцы хотят испортить жизнь европейцам, особенно тем которые выступают за “Северный поток-2”, а австрийцы — вторые активные участники, первые естественно немцы с Меркель . Они активно участвуют и очень заинтересованы в этом. Американцы хотят это испортить такого рода информационными вбросами, абсолютно ничем не подтвержденными. Главное, удивительно, почему вдруг события, случившиеся полтора года назад, а то и больше, вдруг сейчас почему-то всплывают. С чем это связано? Эти вопросы всегда возникают, и меня они в частности убеждают в том, что это дело рук Соединенных Штатов. Через свои каналы, через спецслужбы они вбрасывают такие информационные вещи, которые направлены и против России, но даже в большой степени против Австрии», — заявил Владимир Швейцер.