В отставке вице-канцлера Австрии увидели происки американцев
Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН рассказал НСН, почему в австрийском скандале видны следы США.
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил в субботу о своей отстaвке после публикaции немецкихСМИ скaндaльной видеозaписи с его учaстием, которaя свидетельствует о возможных тaйных сделкaх в обход aвстрийской счетной пaлaты. Об этом со ссылкой нa источники в aвстрийских влaстях сообщило Aвстрийское aгентство печaти.
В эфире НСН заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер связал скандал вокруг вице-канцлера Штрахе с недавним визитом австрийского президента Ван дер Беллена в Сочи, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
«Это очень здорово совпадает с посредническими усилиями Австрии по налаживанию диалога между Соединенными Штатами и нами, уже в целом ряде случаев. Первый раз мы это видели, когда была история с неожиданным визитом Путина на свадьбу Кнайсль (главы МИД Австрии – прим. НСН), когда через пару недель появился шпионский скандал о том, что якобы когда-то очень давно какой-то австрийский полковник был завербован. Но вылезло это все именно в связи с визитом Путина в Австрию и с активной посреднической ролью Кнайсль и Австрии в целом. Сейчас к нам приехал Ван дер Беллен, провел очень удачные переговоры. Было сказано о том, что Россия и Австрия готовы к посредническим усилиям по налаживанию диалога между США и Москвой, и опять возникает эта история», — отметил эксперт.
Владимир Швейцер добавил, что как специалист по Австрии может с уверенностью утверждать о том, что к австрийским внутренним делам история с отставкой вице-канцлера никакого отношения не имеет. Более того, собеседник НСН отверг грядущие выборы в Европарламент, как одно из объяснений скандала.
«Американцы хотят испортить жизнь европейцам, особенно тем которые выступают за “Северный поток-2”, а австрийцы — вторые активные участники, первые естественно немцы с Меркель . Они активно участвуют и очень заинтересованы в этом. Американцы хотят это испортить такого рода информационными вбросами, абсолютно ничем не подтвержденными. Главное, удивительно, почему вдруг события, случившиеся полтора года назад, а то и больше, вдруг сейчас почему-то всплывают. С чем это связано? Эти вопросы всегда возникают, и меня они в частности убеждают в том, что это дело рук Соединенных Штатов. Через свои каналы, через спецслужбы они вбрасывают такие информационные вещи, которые направлены и против России, но даже в большой степени против Австрии», — заявил Владимир Швейцер.
Эксперт пояснил, что в этом есть и экономическая составляющая, имея в виду американские налоги на австрийский импорт стали. Однако большее внимание завотделом в РАН уделил политическому фактору.
«Австрия пытается быть более значимой, чем она является по своей территории и количеству населения. Американцам это не нравится. Американцы хотят быть первыми и единственными, чтобы с ними непосредственно вели все переговоры, чтобы они организовали, чтобы они решали, а австрийцы предлагают свои посреднические услуги, и это американцам не нравится», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что накануне немецкие издaния Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовaли видеозaпись и мaтериaлы о том, что в июле 2017 годa лидер Aвстрийской пaртии свободы Хaйнц-Кристиaн Штрaхе и его помощник Йохaнн Гуденус провели нa Ибице встречу с предполaгaемой россиянкой, которaя зaявилa о желaнии инвестировaть крупную сумму денег в Aвстрии, в чaстности, в покупку издaния Kronen Zeitung. По утверждению немецких издaний, Штрaхе якобы предложил этой женщине зaключить тaйную сделку и пообещaл доступ к госудaрственным контрaктaм в Aвстрии взaмен нa финaнсовую помощь его пaртии нa пaрлaментских выборaх в октябре 2017 годa.
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