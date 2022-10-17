Австрийские власти выступили против установки палаток для украинских беженцев
Местные австрийские власти протестуют против размещения палаток для беженцев из Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Австрийское Агентство по поддержке беженцев ввиду переполненности пунктов временного размещения решило обратиться к практике 2015 года и стало размещать украинцев в палатках. С 15 октября их устанавливают в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия.
Бургомистр города Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанд Аигнер заявил, что силами полиции установлены десятки палаток, в них уже заселены беженцы. Аигнер счел несправедливой необходимость приема украинцев его общиной. По его словам, федеральные власти непропорционально распределяют украинских граждан по стране. Бургомистр заметил, что в Санкт-Георгиен остаются проблемы с прошлым размещением, и подчеркнул, что готов перекрыть дорогу в случае необходимости.
Против размещения палаточных городков выступили и власти федеральной земли Форарльберг, они ищут альтернативы вплоть до установки контейнеров. Руководство Форарльберга заявило, что местные жители уже не столь радушны по отношению к украинским беженцам. Недовольны сложившимся положением и жители Тироля, где местные власти готовы предложить свою помощь в поиске пригодных для размещения украинцев зданий.
Ранее демонстранты в немецком Лейпциге потребовали от украинцев покинуть Германию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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