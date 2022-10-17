Австрийские власти выступили против установки палаток для украинских беженцев

Австрийское Агентство по поддержке беженцев ввиду переполненности пунктов временного размещения решило обратиться к практике 2015 года и стало размещать украинцев в палатках. С 15 октября их устанавливают в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия.

Бургомистр города Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанд Аигнер заявил, что силами полиции установлены десятки палаток, в них уже заселены беженцы. Аигнер счел несправедливой необходимость приема украинцев его общиной. По его словам, федеральные власти непропорционально распределяют украинских граждан по стране. Бургомистр заметил, что в Санкт-Георгиен остаются проблемы с прошлым размещением, и подчеркнул, что готов перекрыть дорогу в случае необходимости.

Против размещения палаточных городков выступили и власти федеральной земли Форарльберг, они ищут альтернативы вплоть до установки контейнеров. Руководство Форарльберга заявило, что местные жители уже не столь радушны по отношению к украинским беженцам. Недовольны сложившимся положением и жители Тироля, где местные власти готовы предложить свою помощь в поиске пригодных для размещения украинцев зданий.

Ранее демонстранты в немецком Лейпциге потребовали от украинцев покинуть Германию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

