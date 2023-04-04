Австрийские эксперты заявили о заблуждениях Запада касательно военного потенциала России

По его словам, большая часть военных экспертов все еще констатирует высокий уровень интенсивности боевых действий со стороны российской армии.

Ранее профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти заявил, что Россия имеет значимый скрытый потенциал в конфликте на Украине, она может использовать его против Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

