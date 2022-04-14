Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

Штаб обороны ДНР: 1350 украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе В Европе решили, что оплата российского газа в рублях нарушит санкции Правительство рассмотрит вопрос о субсидиях российским авиакомпаниям Минпромторг предлагает расширить налоговые льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности Гинцбург: Испытание новой вакцины от коронавируса начнётся в понедельник