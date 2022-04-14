Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

Австралия ввела санкции в отношении 14 российских предприятий, в том числе компаний «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть». Об этом сообщили в австралийском МИД.

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Ограничения также касаются автомобильной корпорации «КамАЗ», алмазодобывающей «АЛРОСА», холдинга «Росэлектроника», компании «Ростелеком», ПАО «Русгидро», пишет «Свободная пресса». Кроме того, Канберра ввела санкции против «Объединенной судостроительной корпорации», «Севмаша», «Совкомфлота», Новороссийского морского торгового порта, страховой компании «Согаз» и РЖД.

Ранее Австралия ввела ограничения в отношении ряда известных российских бизнесменов и 33 компаний, напоминает РИА ФАН.

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