Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана
Австралийские власти организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг на своей странице в соцсети X.
Она отметила, что правительство продолжает помогать австралийцам в Ливане безопасно покинуть страну. По словам Вонг, в субботу, 5 октября, на двух рейсах до Кипра будут предоставлены места для австралийцев, а также постоянных резидентов и ближайших родственников.
Глава министерства указала, что сейчас «не время выжидать и наблюдать».
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что ели страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru