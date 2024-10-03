МЧС РФ доставило 33 тонны гумпомощи Ливану после атак Израиля

Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики, сообщил руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.

Он отметил, что в гумпомощь вошли средства первой необходимости, продукты питания, медикаменты и приборы энергоснабжения. По словам Воронцова, работа по доставке помощи в Ливан будет продолжена.

Более миллиона ливанцев покинули свои дома из-за израильских ударов

Борт доставил гуманитарный груз в четверг в международный аэропорт Бейрута.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы. Он отмечал, что Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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