МЧС РФ доставило 33 тонны гумпомощи Ливану после атак Израиля
Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики, сообщил руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.
Он отметил, что в гумпомощь вошли средства первой необходимости, продукты питания, медикаменты и приборы энергоснабжения. По словам Воронцова, работа по доставке помощи в Ливан будет продолжена.
Борт доставил гуманитарный груз в четверг в международный аэропорт Бейрута.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы. Он отмечал, что Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru