МЧС РФ доставило 33 тонны гумпомощи Ливану после атак Израиля

Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики, сообщил руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.

Он отметил, что в гумпомощь вошли средства первой необходимости, продукты питания, медикаменты и приборы энергоснабжения. По словам Воронцова, работа по доставке помощи в Ливан будет продолжена.