Авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу Saba в Сирии
10 октября 202405:02
Авиация Израиля нанесла удар по иранскому машиностроительному заводу Saba, который находится в Сирии, сообщает РИА Новости.
Как заявил директор индустриального города Хесья Амера Халиля, удары продолжаются.
Ранее министр обороны Израиля заявил о готовности нанести «смертоносный» удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru