Авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу Saba в Сирии

Авиация Израиля нанесла удар по иранскому машиностроительному заводу Saba, который находится в Сирии, сообщает РИА Новости.

Четыре человека погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

Как заявил директор индустриального города Хесья Амера Халиля, удары продолжаются.

Ранее министр обороны Израиля заявил о готовности нанести «смертоносный» удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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