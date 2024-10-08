Четыре человека погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому зданию в квартале Мезза в Дамаске, сообщает госагентство SANA. В результате обстрела есть пострадавшие.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в сирийской столице сообщил о четырех погибших в результате удара израильских ВВС по жилому дому, расположенном менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии. Полицейские оцепили район происшествия, на месте работают спасатели и пожарные.

В результате удара ВВС Израиля в Дамаске погиб зять лидера «Хезболлы»

2 октября Минобороны Сирии сообщило, что в результате удара по тому же жилому дому погибли трое мирных жителей, и еще трое получили ранения.

Сирийский МИД осудил атаки на гражданское население, осуществляемые израильскими силами, и призвал Совет Безопасности ООН принять меры против Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИзраильСирияДамаск

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