Четыре человека погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску
Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому зданию в квартале Мезза в Дамаске, сообщает госагентство SANA. В результате обстрела есть пострадавшие.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в сирийской столице сообщил о четырех погибших в результате удара израильских ВВС по жилому дому, расположенном менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии. Полицейские оцепили район происшествия, на месте работают спасатели и пожарные.
2 октября Минобороны Сирии сообщило, что в результате удара по тому же жилому дому погибли трое мирных жителей, и еще трое получили ранения.
Сирийский МИД осудил атаки на гражданское население, осуществляемые израильскими силами, и призвал Совет Безопасности ООН принять меры против Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru