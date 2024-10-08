Четыре человека погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

2 октября Минобороны Сирии сообщило, что в результате удара по тому же жилому дому погибли трое мирных жителей, и еще трое получили ранения.

Сирийский МИД осудил атаки на гражданское население, осуществляемые израильскими силами, и призвал Совет Безопасности ООН принять меры против Израиля, передает «Радиоточка НСН».