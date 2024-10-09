Министр обороны Израиля заявил о готовности нанести «смертоносный» удар по Ирану
9 октября 202420:58
Израиль не намерен отказываться от плана ответного удара по Ирану в связи с недавней ракетной атакой со стороны Тегерана. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает 12-й канал местного телевидения.
По его словам, ожидаемая атака будет «смертоносной и неожиданной», не оставляя иранцам возможности понять, что произошло.
Галант охарактеризовал иранскую атаку как «агрессивную, но неточную».
Он заверил, что ответ Израиля будет «смертоносным и предельно точным», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru