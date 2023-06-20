Авиация ищет пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами

Два самолёта ведут поиск подводной лодки с туристами, пропавшей в месте крушения «Титаника» в Атлантическом океане, сообщает береговая охрана Соединенных Штатов.

СМИ: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»

Это военно-транспортный самолёт C-170 и противолодочный P-8 Poseidon. Также задействовано исследовательское судно Polar Prince. Подлодка располагает запасами кислорода на 72 часа.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на батискафе, пропавшем при спуске к «Титанику», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
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