СМИ: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»

Доставкой туристов к обломкам корабля на глубине 3,8 тыс. метров занимается компания OceanGate Expedition. Семидневное путешествия обходится в $250 тыс.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на батискафе, пропавшем при спуске к «Титанику».

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3 тысячи 750 метров в северной части Атлантического океана.

