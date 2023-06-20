СМИ: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»
В Атлантическом океане ведутся поиски подводного аппарата, который предназначен для доставки туристов к затонувшему «Титанику», сообщают «Известия» со ссылкой на BBC.
Доставкой туристов к обломкам корабля на глубине 3,8 тыс. метров занимается компания OceanGate Expedition. Семидневное путешествия обходится в $250 тыс.
Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на батискафе, пропавшем при спуске к «Титанику».
Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3 тысячи 750 метров в северной части Атлантического океана.
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- СМИ: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru