СМИ: в Атлантическом океане ищут подводный аппарат, доставлявший туристов к «Титанику»

В Атлантическом океане ведутся поиски подводного аппарата, который предназначен для доставки туристов к затонувшему «Титанику», сообщают «Известия» со ссылкой на BBC.

СМИ: Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника»

Доставкой туристов к обломкам корабля на глубине 3,8 тыс. метров занимается компания OceanGate Expedition. Семидневное путешествия обходится в $250 тыс.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на батискафе, пропавшем при спуске к «Титанику».

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3 тысячи 750 метров в северной части Атлантического океана.

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
ТЕГИ:ПроисшествияКорабли

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