Авиарейсы с Китаем могут возобновиться только в середине марта

Ограничения пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем может быть продлено до середины марта. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он напомнил, что сейчас рейсы с Китаем отложены до середины февраля и очень вероятно, что срок ограничений будет продлен.