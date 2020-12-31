Авиарейсы с Китаем могут возобновиться только в середине марта
Ограничения пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем может быть продлено до середины марта. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Он напомнил, что сейчас рейсы с Китаем отложены до середины февраля и очень вероятно, что срок ограничений будет продлен.
Денисов отметил, что за все время пандемии, несмотря на большую протяженность границ между двумя государствами, в России не было обнаружено ни одного случая проникновения инфекции из Китая.
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