Авиарейсы с Китаем могут возобновиться только в середине марта

Ограничения пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем может быть продлено до середины марта. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он напомнил, что сейчас рейсы с Китаем отложены до середины февраля и очень вероятно, что срок ограничений будет продлен.

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Денисов отметил, что за все время пандемии, несмотря на большую протяженность границ между двумя государствами, в России не было обнаружено ни одного случая проникновения инфекции из Китая.



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Фото: bcia.com.cn
ТЕГИ:АвиаперелетыПекин
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