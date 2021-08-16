Авиакомпания Air France приостановила полёты над территорией Афганистана

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов над территорией Афганистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что данное решение было принято после заявления Управления гражданской авиации Афганистана, которое рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Кабула.

Ранее афганское агентство Khaama Press сообщило, что два человека попытались покинуть Афганистан и в аэропорту Кабула зацепились за шасси самолёта ВВС США, но сорвались, когда воздушное судно приступило к набору высоты.

