СМИ: два зацепившихся за американский самолёт афганца сорвались и погибли
Два человека попытались покинуть Афганистан на самолёте ВВС США и погибли, сообщает афганское агентство Khaama Press.
Инцидент произошёл в аэропорту Кабула. Двое афганцев уцепились за шасси, но сорвались, когда американское воздушное судно приступило к набору высоты. Видео трагедии было опубликовано во всех соцсетях.
Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.
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