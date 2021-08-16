СМИ: два зацепившихся за американский самолёт афганца сорвались и погибли

Два человека попытались покинуть Афганистан на самолёте ВВС США и погибли, сообщает афганское агентство Khaama Press.

Инцидент произошёл в аэропорту Кабула. Двое афганцев уцепились за шасси, но сорвались, когда американское воздушное судно приступило к набору высоты. Видео трагедии было опубликовано во всех соцсетях.

Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.