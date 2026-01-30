Следственный комитет РФ за 12 лет возбудил более 9 тысяч уголовных дел о преступлениях украинского режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Следкома.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин в Донецке провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военных.

«Первый заместитель председателя СК России Кабурнеев доложил, что всего с 2014 года... возбуждено 9140 уголовных дел о преступлениях киевского режима», — указали в СК.

Завершено расследование 934 дел по обвинению 1247 боевиков ВСУ, националистических формирований и зарубежных наемников. По существу рассмотрели уже 815 дел, правоохранители вынесли обвинительные приговоры против 1084 лиц.

Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что с начала специальной военной операции возбудили 4338 дел по фактам обстрелов со стороны Украины артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением БПЛА, вторжения ВСУ на территорию России.

