Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Йемена

Армия обороны Израиля заявила о зафиксированном ракетном обстреле, осуществлённом с территории Йемена. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в ряде районов страны были слышны сирены воздушной тревоги.

Уточняется, что инцидент связан с пуском снаряда с йеменской стороны. Детали происшествия уточняются, отмечают «Известия».

В ЦАХАЛ объявили о расширении зоны контртеррористической операции

Журналист Барак Равид сообщил, что Тель-Авив заранее проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. Как утверждает телеканал Al Jazeera, в результате ударов по Газе погибли 199 человек.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы намерены продолжать боевые действия, выражая тем самым поддержку палестинскому движению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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