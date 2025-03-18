Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Йемена

Армия обороны Израиля заявила о зафиксированном ракетном обстреле, осуществлённом с территории Йемена. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в ряде районов страны были слышны сирены воздушной тревоги.

Уточняется, что инцидент связан с пуском снаряда с йеменской стороны. Детали происшествия уточняются, отмечают «Известия».