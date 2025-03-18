Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Йемена
Армия обороны Израиля заявила о зафиксированном ракетном обстреле, осуществлённом с территории Йемена. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в ряде районов страны были слышны сирены воздушной тревоги.
Уточняется, что инцидент связан с пуском снаряда с йеменской стороны. Детали происшествия уточняются, отмечают «Известия».
Журналист Барак Равид сообщил, что Тель-Авив заранее проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. Как утверждает телеканал Al Jazeera, в результате ударов по Газе погибли 199 человек.
Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы намерены продолжать боевые действия, выражая тем самым поддержку палестинскому движению, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru