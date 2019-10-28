АТОР: Турецкий «налог на проживание» не поднимет цены на путёвки

«На стоимости путёвок в 2020 году это никак не отразится, потому что цены от гостиниц туроператоры уже получили. Если и отразится, то в 2021 году. Но поскольку с экономикой в Турции вообще не очень хорошо, и у гостиниц в частности, то, что они не смогут повысить цены в 2020 году, может привести к тому, что они начнут на чём-нибудь экономить. Может ухудшиться качество каких-то услуг. Потому что свободы для манёвра, жирового запаса не хватает — когда этого нет, надо либо цены повышать, либо на чём-то экономить. В 2021 году уже смогут повышать цены. Опять-таки, повышение цен регулируется конкуренцией. И если Турция будет повышать цены, то люди поедут в другое место. Не всё в порядке в турецкой экономике, поэтому нужны дополнительные налоги, потому что военные игры Эрдогана кто-то должен оплачивать», — резюмировал Канторович.

Добавим, в АТОР отметили, что и без учёта нового налогового сбора цены на отдых в Турции выросли в диапазоне от 5% до 15%. Ранее в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, чем заменить подорожавшие курорты Турции.

