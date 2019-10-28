АТОР: Турецкий «налог на проживание» не поднимет цены на путёвки
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России рассказал НСН, что может пострадать от нового сбора с турецких отельеров.
В Турции может появиться новый налог — «на проживание». Об этом сообщается на сайте АТОР. Предполагается, что он охватит все объекты размещения, включая отели и гостиницы на популярных у россиян курортах. В 2020 году планируется взимать с отельеров по 1% от стоимости всех оказанных услуг, к 2021 году ставка может вырасти до 2%.
Рост цен на туристические путёвки в связи с решением о налоге не предвидится в 2020 году, сообщил в эфире НСН первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Однако из-за невозможности увеличить цены владельцы гостиниц могут начать экономить на качестве оказываемых услуг.
«На стоимости путёвок в 2020 году это никак не отразится, потому что цены от гостиниц туроператоры уже получили. Если и отразится, то в 2021 году. Но поскольку с экономикой в Турции вообще не очень хорошо, и у гостиниц в частности, то, что они не смогут повысить цены в 2020 году, может привести к тому, что они начнут на чём-нибудь экономить. Может ухудшиться качество каких-то услуг. Потому что свободы для манёвра, жирового запаса не хватает — когда этого нет, надо либо цены повышать, либо на чём-то экономить. В 2021 году уже смогут повышать цены. Опять-таки, повышение цен регулируется конкуренцией. И если Турция будет повышать цены, то люди поедут в другое место. Не всё в порядке в турецкой экономике, поэтому нужны дополнительные налоги, потому что военные игры Эрдогана кто-то должен оплачивать», — резюмировал Канторович.
Добавим, в АТОР отметили, что и без учёта нового налогового сбора цены на отдых в Турции выросли в диапазоне от 5% до 15%. Ранее в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, чем заменить подорожавшие курорты Турции.
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