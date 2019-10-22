Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»
Для увеличения турпотока из России на китайском острове Хайнань планируют расширять систему «всё включено». Как отмечают «Известия», первоначально эту систему планируют ввести в ряде пяти- и четырёхзвёздочных отелей, а затем расширять её на гостиницы категории «три звезды». Для разработки новой для курорта системы планируется сотрудничество с экспертами из турецкой Антальи, где местные отельеры уже имеют огромный опыт в сфере all inclusive. Цены на китайский сервис по системе «всё включено» ещё не обсуждались. Однако планируется, что они будут конкурентны в сравнении со странами, давно применяющими такую систему.
Ранее НСН писала, что представители турецкой торговли хотя ограничить на курортах страны систему «всё включено». С таким предложением они обратились к министерству туризма и культуры Турции, сообщает телеканал «360». В Госдуме РФ на это заявили, что в случае успеха идеи российские туристы найдут альтернативу турецким берегам, сообщает РИА ФАН. Об этом агентству заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.
По его словам, россияне смогут найти похожие предложения на туристическом рынке по приемлемой цене. Кроме того, таким образом Турция рискует лишить себя не только визитёров из России, но и других зарубежных гостей.
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