АТОР объявил о начале бронирований туров в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила об открытии бронирование туров в Турцию. На сайте ассоциации говорится, что «купить тур в Турцию можно прямо сейчас».

«На первую декаду августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — уточняет RT.

Напомним, 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.