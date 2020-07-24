АТОР объявил о начале бронирований туров в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила об открытии бронирование туров в Турцию. На сайте ассоциации говорится, что «купить тур в Турцию можно прямо сейчас».

«На первую декаду августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — уточняет RT.

Напомним, 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.

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«Это долгожданная новость и, конечно, рынок застоялся. Индустрия гостеприимства во всех странах сейчас предпринимает все меры, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность гостей. И я думаю, что сейчас будут достаточно комфортные цены и, в то же время, хороший уровень сервиса. К тому же у нас внутри страны есть чартерные программы, которые позволяют за небольшие деньги побывать в тех местах, где раньше мало кто бывал», - сказал эксперт.

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ФОТО: pxhere.com
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