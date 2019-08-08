Атамбаев признался, что лично стрелял при попытке его задержания

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сознался, что открыл огонь из огнестрельного оружия по спецназу в ходе штурма его резиденции в Чуйской области. По словам экс-главы государства, он стрелял лично, поскольку у защищавших его сторонников оружия не было, передает ТАСС.

Атамбаев также пообещал, что его клевреты отпустят спецназовцев, которых они взяли в заложники в ходе попытки его задержания. По словам экс-президента, большинство из них были отпущены ещё накануне. Как уточняет Москва 24, сторонники Атамбаева сейчас удерживают шестерых бойцов киргизского спецподразделения «Альфа».

В штабе бывшего главы государства сообщили ТАСС, что заложники находятся в его доме. Сейчас возле резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш сгруппировались до четырех тысяч человек.

Как сообщает RT, Атамбаев также завил о намерении провести митинг в Бишкеке. Акция начнётся в час дня по московскому времени у офиса экс-президента.