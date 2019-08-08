Атамбаев признался, что лично стрелял при попытке его задержания
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сознался, что открыл огонь из огнестрельного оружия по спецназу в ходе штурма его резиденции в Чуйской области. По словам экс-главы государства, он стрелял лично, поскольку у защищавших его сторонников оружия не было, передает ТАСС.
Атамбаев также пообещал, что его клевреты отпустят спецназовцев, которых они взяли в заложники в ходе попытки его задержания. По словам экс-президента, большинство из них были отпущены ещё накануне. Как уточняет Москва 24, сторонники Атамбаева сейчас удерживают шестерых бойцов киргизского спецподразделения «Альфа».
В штабе бывшего главы государства сообщили ТАСС, что заложники находятся в его доме. Сейчас возле резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш сгруппировались до четырех тысяч человек.
Как сообщает RT, Атамбаев также завил о намерении провести митинг в Бишкеке. Акция начнётся в час дня по московскому времени у офиса экс-президента.
Накануне спецслужбы Киргизии попытались в ходе силовой операции задержать бывшего президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.
В результате 52 человека были ранены, погиб боец спецназа. Задержать Атамбаева не получилось.
В то же время, как сообщают «Известия», действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции страны, имея в виду оказание сопротивления силовикам. Об этом Жээнбеков заявил на заседании Совет безопасности республики. Президент призвал обеспечить мир и безопасность в Киргизии.
Ранее Алмазбек Атамбаев был лишен неприкосновенности парламентом по подозрению в ряде преступлений. Сам он утверждает, что все обвинения носят политический характер.
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