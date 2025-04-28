«Атака на коридор?»: Есть ли антироссийский след во взрыве в иранском порту
Теракт антироссийской направленности – это один из возможных вариантов, сказал в эфире НСН Алексей Чепа, а Андрей Климов подтвердил, что в мире много желающих не дать России, Ирану и Индии выстроить коридор «Север-Юг».
Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не помешает России и другим странам пользоваться транспортным коридором «Север-Юг», при этом пока преждевременно делать выводы о причинах ЧП, заявили в интервью НСН депутат Алексей Чепа и сенатор Андрей Климов, входящие в парламентские комитеты по международным делам.
26 апреля в порту города Бендер-Аббас в Южном Иране прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 40 человек и более тысячи пострадали. Этот порт находится на маршруте международного транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Россию, Иран и Индию, а также соседние страны.
«Это основной порт в Иране. Службы безопасности разберутся и скажут, что там произошло. Конечно, мы тоже пользовались этим портом и нельзя не рассматривать возможность террористического акта. Это один из вариантов, все может быть. Транспорт коридор будет, несмотря на этот инцидент, мы будем им пользоваться и все намеченные проекты будут реализованы. У нас с Ираном подписан договор о стратегическом партнерстве, и он будет выполнен, несмотря ни на какие сложности», - подчеркнул первый замглавы комитета Госдумы по международным делам.
При этом он отметил, что вопросами возможного привлечения российских военных для охраны коридора «Север-Юг» занимается Минобороны.
Со своей стороны, член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что пока не стоит делать преждевременных выводов.
«Там работает комиссия, при этом ходят слухи и сплетни. Не стоит гадать, пока мы не дождемся чего-то конкретного. Транспортный коридор "Север-Юг" проходит через территории, которые не везде можно назвать спокойными. При этом в мире есть много желающих не дать нам возможность выстроить в полном объеме такого рода коридор. Поэтому мы должны все вместе очень серьезно относиться к вопросам безопасности на всем протяжении этого коридора», - заключил собеседник НСН.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее сообщил, что взрыв в Бендер-Аббасе произошел на складе с химикатами, но о его причинах пока сложно судить, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Гамбурге нашли убитой немецкую писательницу Александру Фрелих
- Несколько стран Европы остались без света
- Силуанов: Центробанк почти готов к выпуску цифрового рубля
- Пилот столкнувшегося с самолетом в Вашингтоне вертолета игнорировала указания
- Депутат Бессараб заявила, что в России не будут наказывать за тунеядство
- Халатность назвали причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи
- Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
- Военнослужащий ВСУ получил 16 лет за теракт в Курской области
- Россиянам рассказали, как защитить растения от весенних заморозков
- Пятерых иностранцев задержали за незаконное пересечение российско-финской границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru