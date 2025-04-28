Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не помешает России и другим странам пользоваться транспортным коридором «Север-Юг», при этом пока преждевременно делать выводы о причинах ЧП, заявили в интервью НСН депутат Алексей Чепа и сенатор Андрей Климов, входящие в парламентские комитеты по международным делам.

26 апреля в порту города Бендер-Аббас в Южном Иране прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 40 человек и более тысячи пострадали. Этот порт находится на маршруте международного транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Россию, Иран и Индию, а также соседние страны.