Иран заявил о готовности к ядерной сделке с США
Иран готовн заключить ядерное соглашение с США при условии соблюдения принципа равноправия и национальных интересов страны. Об этом сообщил президент Масуд Пезешкиан. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента.
При этом он подчеркнул, что в случае отказа во стороны Вашингтона от подобных условий Тегеран продолжит самостоятельный курс.
По словам Пезешкиана, переговоры возможны только в установленных рамках, где обеспечивается защита суверенных приоритетов Ирана.
Высказанная позиция совпадает с ранее озвученным мнением верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который скептически оценивает перспективы диалога с США и призывает не питать излишних иллюзий относительно возможных договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
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