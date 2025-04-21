Иран заявил о готовности к ядерной сделке с США

Иран готовн заключить ядерное соглашение с США при условии соблюдения принципа равноправия и национальных интересов страны. Об этом сообщил президент Масуд Пезешкиан. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента.

При этом он подчеркнул, что в случае отказа во стороны Вашингтона от подобных условий Тегеран продолжит самостоятельный курс.