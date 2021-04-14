AstraZeneca прокомментировала отказ Дании использовать вакцину

Одноименный разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca «с уважением относится к решению правительства Дании» приостановить использование вакцины из-за риска развития редкого вида тромбозов, следует из распространённого компанией пресс-релиза.

Дания стала первой европейской страной, отказавшейся от использования AstraZeneca. О возможном развитии тромбозов при вакцинации этим препаратом на прошлой неделе заявил европейский регулятор EMA.

Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране

В правительстве Дании накануне заявили, что наблюдают за здоровьем пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson&Johnson, так как при использовании этой вакцины также сообщалось о развитии тромбозов.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаПандемияКоронавирус
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