AstraZeneca прокомментировала отказ Дании использовать вакцину
Одноименный разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca «с уважением относится к решению правительства Дании» приостановить использование вакцины из-за риска развития редкого вида тромбозов, следует из распространённого компанией пресс-релиза.
Дания стала первой европейской страной, отказавшейся от использования AstraZeneca. О возможном развитии тромбозов при вакцинации этим препаратом на прошлой неделе заявил европейский регулятор EMA.
В правительстве Дании накануне заявили, что наблюдают за здоровьем пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson&Johnson, так как при использовании этой вакцины также сообщалось о развитии тромбозов.
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