AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру

В компании указали, что с начала пандемии по всей планете было отправлено более 3 млрд доз вакцины.

«С тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продается», — отмечается в заявлении производителя..

До этого AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может провоцировать возникновение смертельного побочного эффекта — тромбоза. Как отметили в фармкомпании, в очень редких случаях препарат вызывает тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

