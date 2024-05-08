AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру

Фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину от коронавирусной инфекции Vaxzevria с продажи по всему миру. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что производитель подал заявление об отзыве препарата в ЕС в марте, решение вступило в силу 7 мая. AstraZeneca подаст аналогичные документы в другие страны в ближайшее время.

AstraZeneca: Вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз

В компании указали, что с начала пандемии по всей планете было отправлено более 3 млрд доз вакцины.

«С тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продается», — отмечается в заявлении производителя..

До этого AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может провоцировать возникновение смертельного побочного эффекта — тромбоза. Как отметили в фармкомпании, в очень редких случаях препарат вызывает тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:компанияВакцинаКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры