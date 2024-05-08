AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру
Фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину от коронавирусной инфекции Vaxzevria с продажи по всему миру. Об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что производитель подал заявление об отзыве препарата в ЕС в марте, решение вступило в силу 7 мая. AstraZeneca подаст аналогичные документы в другие страны в ближайшее время.
В компании указали, что с начала пандемии по всей планете было отправлено более 3 млрд доз вакцины.
«С тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продается», — отмечается в заявлении производителя..
До этого AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может провоцировать возникновение смертельного побочного эффекта — тромбоза. Как отметили в фармкомпании, в очень редких случаях препарат вызывает тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru